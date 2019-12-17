OPPO舉辦「OPPO亞太戰略發表會」，以「Connecting Tomorrow Together」為主題，針對5G時代發表全新業務佈局及發展策略，同時宣布OPPO亞太中心在吉隆坡正式成立，此外，OPPO也同步發表了包括5G CPE T1和OPPO Enco Free真無線耳機，並展出雲遊戲、AR眼鏡、螢幕下鏡頭概念機等產品。

亞太市場是OPPO拓展全球業務的起點，經過十年的發展，OPPO在亞太市場所累積的活躍用戶很快將突破一億，未來OPPO亞太中心將成為OPPO全球體系的重要一環，持續提升亞太市場的營運能力及更多發展空間，也從本地人才招募、區域重要通路、電信商客戶服務、客製化產品開發、品牌聯合行銷等方面進一步給予充分支援。

OPPO副總裁暨全球銷售總裁吳強表示，OPPO早已不只是一家手機公司，智慧型手機只是OPPO服務用戶的載體之一，未來OPPO將從硬體、軟體與服務方面不斷升級，同時佈局IoT領域，在未來與全球客戶及夥伴一同創造更多的商業機會，他進一步說，比起市佔率，成為亞太市場全方位領導品牌才是OPPO的發展目標。

OPPO亞太區總裁易軍表示，OPPO的業務範圍已不僅是智慧型手機，OPPO將針對個人和家庭推出多項IoT設備，並為廣大用戶群提供更多數位網路的內容和服務。透過成立亞太中心，OPPO將聯合所有市場與合作夥伴創造更貼近市場需求的戰略，發現更多機會、創造更多價值，並將消費者的生活與更多智慧終端產品結合，帶來更完整和出色的使用體驗。

根據知名市調機構統計，2019年全球智慧型手機銷售額有50%是由亞太地區市場貢獻，此數據隨著亞太地區人口持續成長預期將持續增加。5G不僅將為全球智慧型手機市場帶來1.7億的成長空間，伴隨亞太地區多個市場在2020年逐步啟動5G商業化，將激發出前所未有的發展潛力。此外，新興亞太區域的科技消費品市場成長率也將達到5%，成為全球之首。

OPPO也同步端出多項新品，包括搭載高通Snapdragon X55 5G數據機的OPPO 5G CPE T1，支援了非獨立(NSA)和獨立(SA)組網模式、動態頻譜共享(DSS)、全球5G漫遊等多項最新技術，成為針對家庭、工作等場景而生的連接中樞，使具有高速速率與低延遲特色的5G核心體驗得以擴展至Wi-Fi網路設備，拓寬相關應用，而作為5G時代另一重要行動入口裝置的耳機，OPPO Enco Free真無線耳機採藍牙低延遲雙向傳輸技術，支援超動態揚聲器，同時兼具AI通話降噪和滑動觸控等功能，預計2020年1月將於包含台灣市場在內的亞太地區上市。

(時報資訊)