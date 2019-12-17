《國際油價》中美貿易協定利好，周一國際原油連3日彈升 10:002019/12/17 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美貿易協定影響持續發酵，周一國際原油期貨連3日彈升；因市場對美中上周宣佈的貿易協定發展抱持樂觀，預期將為能源需求帶來受益，油價連續兩個交易日創三個月最高收盤，其中美國原油漲0.2%，倫敦漲漲0.2%。 美國NYMEX-1月原油期貨收漲0.14美元，報每桶60.21美元，1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2美元，1月RBOB汽油持平，報每加侖1.66美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲0.12美元，報每桶65.34美元。(商品行情網) (時報資訊) #原油 #期貨 #油價 也許您會感興趣 推薦閱讀 傳川普已批准初階貿易協定 取消15日對陸關稅 07:222019/12/13 國際 美陸已達成「原則性」首階段貿易協議 10:142019/12/13 財經 美大豆有救了！川普開條件北京含淚吞 09:502019/12/14 財經 貿易協議…怕北京捅刀！老美藏殺手鐧 16:302019/12/14 財經 美陸貿易合作擴大 有利資源優化 17:162019/12/14 財經 貿易協定達標 紐時：陸鷹派大獲全勝 13:332019/12/15 國際 中美貿易戰達成協議 財長：持續觀察中國經濟變化 13:012019/12/16 財經 美貿易代表海澤萊特：不會再有新關稅 14:572019/12/16 財經 美專家：本次協議獲勝是北京與川普 不是美國 20:182019/12/16 兩岸 USMCA變卦，墨西哥改口稱未看清協定細節 20:312019/12/16 國際 財經熱門新聞 台積電撐腰 聯發科天璣1000報價獅子大開口 - 財經 領錢前先叫學長...民營銀行這創舉威到爆 - 財經 陸被川普抓到把柄 關稅戰恐釀經濟危機 - 財經 下個台積電？老謝：台企翻身 2產業拚進世界排名 - 財經 嚴凱泰知道一定很開心！納智捷URX 預接單破千台 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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