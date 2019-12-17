中美貿易協定影響持續發酵，周一國際原油期貨連3日彈升；因市場對美中上周宣佈的貿易協定發展抱持樂觀，預期將為能源需求帶來受益，油價連續兩個交易日創三個月最高收盤，其中美國原油漲0.2%，倫敦漲漲0.2%。

美國NYMEX-1月原油期貨收漲0.14美元，報每桶60.21美元，1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖2美元，1月RBOB汽油持平，報每加侖1.66美元；倫敦ICE-2月布倫特原油期貨收漲0.12美元，報每桶65.34美元。(商品行情網)

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