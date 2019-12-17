星展銀行（台灣）首家雙語示範分行在天母誕生了，該分行除了提供外語雜誌、雙語叫號機、雙語匯率看板與各種英文交易表單外，更設置新加坡著名的魚尾獅雕像、傳達永續精神的綠色植生牆，以及擺設iPad的數位體驗區，讓客戶踏入分行，即可感受到數位活力與新加坡風情。未來，星展也將定期安排新加坡與台灣雙語分行進行交流，共同打造雙語服務典範、協助台灣整體金融服務再升級。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，星展銀行（台灣）致力成為最接地氣、接國際與接人才的「三接銀行」，本次主動配合主管機關政策、領先同業於天母分行推出雙語示範分行，提供「最具外籍客戶需求導向的金融服務」、「最具專業雙語能力的分行服務人員」與「最完整的金融服務輔助平台」。

為滿足客戶需求，星展銀行 （台灣）組成專案評估小組，集結人資主管與外籍主管等成員，參考新加坡雙語人才標準，以「具備一般對談能力」、「流利應對客戶常見問題」、「理解客戶問題能力」、「禮儀、態度即自信度」、「特殊情況處理應變能力」等五大評量指標，評選出服務同仁。實體分行外，星展銀行（台灣）在官網、網路銀行、行動銀行及電話客服等非實體服務管道，也充分支援雙語功能，讓外籍客戶無須親臨分行，也能運用數位化管道，輕鬆完成需要的銀行交易與服務。

(時報資訊)