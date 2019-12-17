台灣文學拓荒者、文學評論家尉天驄，今（17）晨於台北萬芳醫院病逝，享壽84歲。尉天驄曾主辦《筆匯》、《文學季刊》、《文季》等雜誌，啟蒙台灣文壇，更長年任教，作育英才。黃春明就曾公開表示，「在文學界和路上，他就是我的恩人跟貴人。如果沒有他，今天的黃春明不知道會在哪裡。」

五年前尉天驄在家附近步行時，突然被摩托車衝撞，當下昏迷，歷經兩次頸椎大手術，從此行動不便，就鮮少出現在公開場合，須以輪椅代步至今。12日一度傳出身體狀況有異就醫，許多文壇和教育界老友、學生都趕赴醫院探望。

尉天驄於1935年生於江蘇碭山，戰後隨遺族學校一路流亡來台，畢業自政大中文 系，在政大中文系所擔任教授。他自50到80年代全力辦雜誌，主持編務，在1959年接辦《筆匯》雜誌，停刊後1966年再辦《文學季刊》，包含陳映真、黃春明、七等生等作家都在刊物中撰文，為台灣鄉土文學的源頭。

尉天驄曾於2011年出版《回首我們的時代》描繪與23位師長與友人來往的文壇故事，2014年出版《荊棘中的探索》 評論文集後，即遭逢車禍休養。

尉天驄早期曾於60年代發表具有現代主義色彩的小說《到梵林墩去的人》，今年六月由出版社集結成書，舉辦新書發布會，尉天驄當時也坐著輪椅親自到場出席。

畫家、作家奚淞當時表示，尉天驄是一位了不起的文學家，也是一個全方位的人。學者陳芳明也表示，「這個世代的人，寫出來都是經典，不會因為時代過去而喪失文學價值，每個世代的人都要閱讀它。」

(中時 )