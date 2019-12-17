劉姓女警長相甜美，經常在臉書上分享工作、生活照。(翻攝照片／吳亮賢新北傳真)

甜美女警處理行車糾紛被亂拳打成熊貓眼。（圖／翻攝自IG）

一名長相甜美的新北市劉姓女警，昨（16）日在五股區成泰路與新生路口處理一起行車糾紛時，被欲揮拳打對方的一名車主陳姓友人，打中左眼，造成眼睛下方瘀血、破皮，還成了「熊貓眼」，不料網友看見新聞照片竟歪樓跪求IG，還有人留言直呼：「警花真的覺得正的」。

據了解，當時莊男開車從巷弄中出來，遭到邱男按喇叭超車，雙方產生口角，後來邱男更趁紅燈時，騎到莊男車輛旁嗆聲，甚至上前拍打車窗，莊男也不甘示弱下車理論，2人當場在馬路上大吵。

警方獲報後，立即出動16名快打部隊警力到場，現場除了雙方駕駛外，還有各自助陣的6、7名友人，警方隨即將雙方人馬拉開，避免擴大衝突，但邱男叫來的一名19歲的陳姓男子，竟還不斷上前要跟對方理論，雖然警方擋在中間，不料陳男在混亂中揮出一拳，剛好打中劉姓女警眼睛，當場劇烈疼痛摀著眼睛彎下身。

被打的這名劉姓女警，2017年特考畢業，現服務於蘆洲分局成州派出所，長相甜美可人，還有一雙深邃大眼，經常在臉書上分享工作、生活照，朋友也都大讚他是「警花」一枚。

她被K後不久「熊貓眼」照片曝光，還PO文自嘲「被打到黑輪掛急診」讓人相當心疼，不過不少網友卻歪樓專注她的長相留言：「第一次看到警花是真的覺得正的」，「好想看她的IG」、「好想被她狠狠逮捕，然後被壓在地板上」。

(中時電子報)