距離總統大選只剩下不到一個月，各方陣營無不展開最後衝刺，期待打一場公平、公正又公開的君子之爭。然而，民進黨台北市黨部萬華區服務處，卻是一處曾經存在「幽靈人口」的處所，難免引起爭議。

位於西門町商圈一棟五樓透天厝的民進黨台北市黨部萬華區服務處，上周掛起了總統蔡英文同框立委林昶佐的聯合競選看板，然而，這裡卻是「幽靈人口」的出沒地點！

民進黨台北市黨部萬華區服務處的所在地，就是去年民進黨萬華區主任紀昱全為了里長選舉，引入「幽靈人口」進駐的大樓。台北地方法院在日前簡易判決指出，紀昱全為了贏得萬華區菜園里里長選舉，將多人的戶籍遷入菜園里內這棟建築的一樓與五樓，涉及妨害選舉，遭判處有期徒刑五個月，得易科罰金，並遞奪公權一年。

監委劉德勳及仉桂美對中選會提出糾正案，有待中選會主委李進勇在總統大選前，修補可能造成作票的選務漏洞。（圖／黃耀徵攝）

同案被調查的相關人士，還有民進黨台北市議員吳沛憶的辦公室主任蕭伊妙，雖然她辯稱因為與家人不和才遷戶口，但檢方調查，蕭伊妙很早之前就已搬出家中，而她的劉姓女同事也一度遷入同一個地址，隨後卻又遷出。法官因此不採信蕭伊妙的說法，判處四個月徒刑，得易科罰金六萬元，遞奪公權一年。

「當時林昶佐的一位康姓助理也把戶籍遷到菜園里，只是沒逮出來而已。」菜園里里長周世雄進一步指出，當地一向就是綠軍大本營，對手（紀昱全）選個里長，竟然還動用幽靈人口來對付他，實在讓人氣憤，「背後到底有什麼不可告人的動機。」

「這個問題存在很久了，我很擔心被幽靈人口影響選情。」台北市議員徐立信說。徐立信月前代表台灣民眾黨，投入本屆區域立委選戰，他指出，台北市中正區的龍興里與螢雪里，之前也發生類似的情況，投票當天，有遊覽車載著選民去投票，「我很擔心是否還有更多沒被發現的幽靈人口，隱身在選區內。」

對於幽靈人口等傳聞，民進黨萬華區主任紀昱全表示不方便受訪。

(中時電子報)