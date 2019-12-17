世紀大案「台北雙子星」歷經十二年招標，慘遭五度流標之後，終於在去年重啟招標後，可望不再難產，遞補議約的藍天宏匯集團正式成立台北雙星公司，今（17）日早上將於10點半，和台北市府正式簽約；若一切順利，合理時程將有機會在六年九個月後完工。

藍天宏匯集團11月陸續完成專案公司「台北雙星」設立、並繳交履約保證金18.8億元後，12月10日台北市政府正式發函通知，訂於今（17）日早上正式簽約。

「臺北市西區門戶計畫臺北車站特定專用區C1／D1（東半街廓）土地開發案」（即台北雙子星）訂於17日與「台北雙星公司」簽約。屆時，台北市市長柯文哲、台北雙星公司董事長許崑泰都將出席。

台北雙星公司預計在「台北雙子星」投資達606億元，其中政府委建約150億元，另外450億元包括銀行聯貸270億約六成，其餘180億由藍天電腦和宏匯分別出資50％籌措。

依照雙子星開發案的合約內容，投資人必須在正式簽約後六個月內，提出都審、環評、交評，並提出建照執照申請；取得建照後六個月內，必須提出土地與建築成本鑑價和權益分配的建議案，且須在取得建照後六個月內開工。

推估「台北雙子星」若即日起著手請照程序，那麼走完都審、環評和請照，時間估計要一年半，最快2021年取得建照並動工，六年九個月後完工。

其中56樓的C1大樓，最快將在2025年下半年完工，76樓的D1大樓最快將在2026年完工。

(工商 )