文壇拓荒者尉天驄今天清晨在台北萬芳醫院病逝，享壽84歲。尉天驄在2014年出版「荊棘中的探索」後，7月在家附近遭摩托車衝撞，當下昏迷，歷經一場大手術後住院休養復健，必須以輪椅行動。今年6月時，1970年出版的「到梵林墩去的人」，由聯合文學集結早期短篇小說成新版，尉天驄仍坐著輪椅親自出席發表會。2011年尉天驄的散文作品「回首我們的時代」，刻寫近代台灣文壇23位作家的文情軼事，是作家與作家間最深情的記憶之書。

尉天驄早年投入台灣現代文學運動，提倡「寫實文學」，主張文學應該面對生活與社會。尉天驄生於1935年，原籍江蘇碭山，1949年來台，在政大中文系所擔任教授，從50至80年代，傾力興辦文學相關雜誌、主持編務，是台灣文壇重要的拓荒者與傳播者，許多學生也都是文壇的中流砥柱。

身為作家與文學評論家的尉天驄早年投入台灣現代文學運動，1970年代起，提出以台灣為基點，擺脫政治束縛，建立人性的文學，並主張文學應面對生活，面對社會，反映社會各階層人民。尉天驄傾力在文學雜誌，曾擔任「筆匯」月刊主編，更創辦「文學季刊」，包括陳映真、王禎和、黃春明、子于、七等生等人，都是在這股文學的潮流中脫穎而出。

(中時電子報)