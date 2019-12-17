網紅波特王和總統蔡英文合作拍片，由於在片中喊蔡英文「總統」，遭大陸合作方要求「直接走解約流程」，公司也因此損失幾百萬台幣，日前廣告小妹指出大陸合作方責任較大，凌晨卻突然PO文狂酸波特王是「白蓮花偽裝者，死好」。

廣告小妹表示看波特王不太順眼，其中一點是故意踩線卻假裝不知道界限，更舉例「產品如是、臉書下廣告嗯哼、粉專被關也是一臉無辜樣」，此外粉專輿論操作手法也是各種搖頭，對他的感想就是「白蓮花偽裝者，死好」，不過他接下高雄市5月觀光大使，遭砲轟「代言高雄=韓粉」時，立刻自清接下任務僅是「挺高雄」，主動出擊接把線清理，讓廣告小妹直言波特王變聰明了。

廣告小妹臉書全文。（圖／廣告小妹臉書）

對於這次波特王霸氣要求解約，廣告小妹直言波特王的愛財氣息滿到溢出來，切斷合作並非是為了骨氣二字？畢竟商人當機立斷做出最有利選擇，就是敬業精神，此外他勢必知道跟蔡英文合作有風險約，為何不乾脆避免接蔡英文案子?她則點出：「當所有一線網紅都在跟她合作的時候他跳過，這象徵著什麼各位不會不知道」。

(中時電子報)