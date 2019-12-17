歲末將至，大陸人行再次出手進行本月第二次MLF（中期借貸便利）操作，金額達3千億元（人民幣，下同），操作利率維持3.25％不變，比到期量多140億元；此舉是為了穩定市場流動性，平抑跨年資金面波動，而這也有可能是今年最後一次MLF操作。

對於市場而言，一方面，在繳稅繳準時點通過加大中長期流動性投放壓實流動性合理充裕的基礎；另一方面，在12月以來銀行間7天期質押式回購利率始終低於2.5％的情況下把握流動性投放力度。

另外，本次MLF的操作對12月期LPR（貸款市場報價利率）利率的報價也有導向作用，綜合多為專業人士看法認為，2019年最後一期LPR利率大概率將和上期持平。

民生銀行首席研究員溫彬表示，昨日央行超量續作MLF，並且利率保持不變，同時臨近跨年，銀行體系資金趨緊，預計本月20日新一期LPR利率水平和上期持平；另外，明年初降準預期升溫，或將帶動銀行資金成本下降，進而引導LPR報價下降。

粵開證券固收團隊稱，本次MLF小幅超額續作主要是基於三方面的考慮，首先，臨近年底，銀行面臨考核壓力，需要中長期負債，避免資金面出現過度的結構性緊張；其次，對應繳稅期，需穩定當下資金；第三，對接銀行的信貸資產，鼓勵銀行加大對實體的信貸支持。

光大證券首席固收分析師張旭表示，跨年期間，市場對於回購融資的需求會季節性地加大，此時資金可得性遠比資金成本重要，增量續作MLF可以從供需兩方面改善金融體系的跨年資金狀況。

值得一提的是，本次MLF到期也是今年最後一次，此後，除了本月17日500億元的國庫現金定存到期外，公開市場上再無資金到期；不過，這並不意味著今年人行公開市場操作結束。

為了應對年底資金面的波動，多位業內人士分析稱，未來人行極有可能將重啟逆回購操作，拉開年底流動性投放大幕。而從往年情況看，央行流動性投放和年底財政庫款釋放形成的流動性供給規模較為可觀。

(旺報 )