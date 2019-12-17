記憶體模組廠十銓科技(4967)自結11月合併獲利300萬元，每股稅後淨利0.05元。十銓對明年營運展望樂觀，將以逐季成長為目標，帶動近來股價強漲。
十銓11月營收6.79億元，月增18.2%，為23個月新高，自結單月每股小賺0.05元，維持第三季以來的獲利步調。
展望未來，十銓表示，受惠智慧手機、伺服器與5G應用成長驅動，明年動態隨機存取記憶體（DRAM）需求可望成長。在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）方面，十銓持續看好明年固態硬碟（SSD）市場。十銓明年除持續深耕電競市場，將同步擴大消費性記憶體產品銷售，力拚業績逐季成長。
十銓今年第3季營運轉好，單季每股純益0.73元，前3季EPS為0.51元。十銓第3季SSD銷售暢旺，占營收比重攀高至12%，整體第3季營運好轉。十銓第3季營收15.58億元，毛利率提升至9.27%；稅後淨利4956萬元，比第2季由虧轉盈，每股純益0.73元。第4季受惠旺季效應，營收續旺。
(時報資訊)
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