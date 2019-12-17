1.南亞科(2408)：研調指DRAM合約價可能提前至下季止跌，今年底將走出營運谷底，今早股價續漲至85.3元波段高位。

2.台積電(2330)：外資圈股價共識拉升到350元以上，惟昨卻轉賣超14085張，而19日除息在即，今早股價開低走高達340元。

3.裕隆(2201)：擬再注資納智捷78億元、一年之內斥資138億元，宣示集團品牌經營決心，昨外資擴大買超相挺，早盤股價小漲約0.5%反應，企圖挑戰季線。

4.台南-KY(5906)：全面撤出大陸零售，預計第四季一次認列投資損失5063萬元，未來將先深耕台灣市場，今日開低後放量衝高，漲幅一度逾3%。

5.福懋科(8131)：南亞科成最大股東，昨獲外資擴大買超393張，今早續漲逾2.5%、達37.3元。

6.興能高(6558)：擁無線藍芽耳機題材，股價處於低檔+外資轉為買超，早盤反彈4%以上。

7.日勝生(2547)：插旗高雄房市為營運添翼，加上子公司日翔租賃簽19.82億元聯貸，股價拚脫離底部，攻高1%。

8.國賓(2704)：年節旺季加溫營運，股價低檔買盤積極，一早走高1.5%回到32元之上。

9.潤泰材(8463)：離岸風電為營運加分，整理格局結束，開盤後來到48.5元，寫近一個月高點。

10.鼎炫-KY(8499)：智慧衡器及電子新材料挹注，明年營運不看淡，多方休息後重新出發，收復先前下挫的失土。

11.大田(8924)：業績成長趨勢延至12月，全年樂觀看待，股價落底反彈，攻漲1.5%。

12.承啟(2425)：明年AI伺服器及軟體應用之2大核心發功，激勵早盤帶量走揚逾3%。

13.威盛(2388)：兆芯衝刺新CPU，授權金吃補，且旗下威鋒20日登興櫃，推升股價上漲近2%，一度觸及35.15元之近2個月新高。

14.聯發科(2454)：天璣2號報價單價破百美元，三大法人連2日買超，晨盤上攻逾4%，登463元再寫波段新高價。

15.蔚華科(3055)：封測訂單能見度高，明年重返成長，外資終止連11日賣超，早盤續漲逾4%，連2日大漲、衝上短波新高價。

16.富鼎(8261)：MOSFET需求熱，下季訂單起跑衝刺，股價上揚逾4%，曾闖高至33元、躍波段新高價。

17.鈺創(5351)：外資終止連3日賣超，晨盤爆量反彈漲近6.5%，突破半年線、創2個半月新高。

18.馬光-KY(4139)：處分新加坡教育事業後營運見轉機，自結前11月EPS達1.45元正式虧轉盈，預期全年獲利將創下六年新高，早盤勁彈4%，來到半年高峰。

19.益得(6461)：進軍美國開發案SYN011查驗登記批次已完成生產，後續將進行臨床試驗，瞄準每年14億美元市場，激勵開盤跳空漲停鎖住，進逼半年線。

20.美律(2439)：近日獲三大法人偏多操作，早盤價量俱揚走高4%，登上5個月高點。

21.泰福-KY(6541)：再生醫療法拚最後一哩路，連3日獲外資買超相挺，早盤反彈3%，重返40元。

22.仲琦(2419)：明泰聯姻效應續燒，已連拉3根漲停，攻上逾10年高點，委買張數仍高掛逾130萬張排隊。

23.大立光(3008)：11月營收已連四月創高，前11月累績營收已勝過去年全年，外資買超3日計790張，股價漲2.28%。

24.泰碩(3338)：看好明年5G展望，三大法人昨日同步買超2216張，股價漲逾4%。

25.亞光(3019)：獨家獲得特斯拉訂單，打入雙B供應鏈，股價漲3.86%。

26.倉和(6538)：PI(聚醯亞胺)材料網版推升今年業績成長，股價漲3.52%。

27.台郡(6269)：亞系外資看好PCB，首評目標價上看140元，股價漲2.21%。

28.台表科(6278)：受惠於蘋果將推4款以上mini LED產品，三大法人昨日同步買超1172張，股價漲2.64%。

29.朋程(8255)：昨獲三大法人聯手買超67張，激勵今早股價放量勁揚至102.5元改寫前高，漲幅逾5%。

30.力達-KY(4552)：外資昨轉買超，早盤突破多日整理，漲逾2%，重返40元。

31.樂士(1529)：於高檔區受賣壓侵擾，早盤跌逾2%，力守18元。

32.華城(1519)：法說報喜，明年會更好，並跨足電動車充電站運營，外資昨轉買超，早盤小漲。

(時報資訊)