鍾年晃起底陸公司背景。(圖／翻攝自youtube)

網紅波特王因和蔡英文拍片時，稱呼她為「總統」，慘遭陸合作方解除合作關係，百萬人追蹤微博也登入不了，估計損失數百萬，而這間大陸公司也傳出，背後金主是大陸網紅「Papi醬」，其實不只這些，其背後靠山大有來頭，資深媒體人鍾年晃也在節目爆料，「其母公司是資本額3.4兆人民幣的大陸國營企業」。

鍾年晃在節目《鄭知道了》透露，和波特王合作的「自由自在網路公司」，背後母公司是大陸國營企業「光大集團」，一開始在香港成立，而它成立的目的，是要幫大陸購買一些「不能曝光」的東西，後來才慢慢轉型，現投資重點在文化產業，早期曾想買下台灣某家電視台，但因有中資背景沒買成。

而該公司前陣子還投資捲入王立強共諜案的向心夫婦開設的公司，因為背後強大關係，鍾年晃也說：「（波特王事件）他反應會這麼快我不意外」。鍾年晃也透露該公司資本額3.4兆人民幣（約14.8兆台幣），驚人資產嚇壞主持人鄭弘儀：「我們台積電才3000億而已」。

據悉，波特王這次預估損失數百萬，鍾年晃也表示應該不只，連他的微博密碼都被改掉，過去PO的影片無法刪除，等於他的著作權和作品硬生生被剽竊走了，「他當然經濟上損失是很大，可至少在這件事情上，贏得了台灣某一部分人的尊重。」

(中時電子報)