為搶攻龐大年菜商機，台灣電商業龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網大幅度網羅進軍年菜市場的知名飯店搶占商機，momo早鳥年菜買氣持續發酵中，預估今年年菜銷售較去年同期成長20%，由於雙12(12月12日)促銷奏效，momo富邦媒今年雙12再創業績高峰，網路購物單日業績年增約30%，突破12月單日歷史新高，預估富邦媒今年全年合併營收可望突破500億元。

農曆年菜商機龐大，成為各大餐廳飯店、量販店、超商等年終重兵佈局搶攻的市場，連年上升的網購年菜規模也吸引電商加入戰局，富邦媒旗下momo購物網今年除有歷年銷售基本盤老字號名店，也大幅度網羅進軍年菜市場的知名飯店，如：王品集團，以及眾多網路年菜新秀店家搶占商機。momo也根據銷售經驗分享，「評審老師推薦」與「得獎加持」為觸動消費者下標選購的關鍵因素，而佛跳牆、蔥燒子排、海鮮羹等經典菜色仍舊為市場主流，momo早鳥年菜買氣持續發酵中，祭出近千項商品限時7折起、指定商品買就送佛跳牆等好康優惠，預估今年年菜銷售較去年同期成長20%。

隨著電商經濟崛起，富邦媒今年前11月業績表現亮眼，旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄受惠於雙11爆棚買氣，momo多元行銷活動、資訊網路升級，加上多元支付業者的響應，網路購物年增率達44.6%，業績占比更突破90%，帶動momo富邦媒11月合併營收66.81億元，月增64.35%，年成長40.37%，創下單月歷史新高，年增率也創下近23個月以來新高，累計1至11月合併營收約466.7億元，年增約23.5%，已超越去年全年合併營收，再創歷年同期新高。

受惠於雙12(12月12日)促銷奏效，momo富邦媒今年雙12再創業績高峰，網路購物單日業績約較平日成長6倍，年增約30%，突破12月單日歷史新高，可望帶動富邦媒12月合併營收表現，預估全年合併營收可望突破500億元。

(時報資訊)