我鋼材涉轉越南洗產地 美祭最高456％重稅 10:192019/12/17 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國商務部昨（16）日宣布，已經對部分涉及到越南洗產地再輸往美國的台灣、韓國鋼材做出最終裁決，美國已決定課徵最高達456%關稅稅率。 (中時電子報) #美國 #鋼材 #台灣 #越南 #洗產地 #關稅 #456% 也許您會感興趣 推薦閱讀 中金估大陸2020年經濟增長目標約6％ 11:202019/12/13 財經 中美貿易情勢緩解 人民幣匯率漲回「6」 15:112019/12/13 財經 專家：陸GDP增速 明年不會跌破6％ 04:092019/12/14 焦點新聞 中金：陸明年GDP成長目標6％ 赤字率和專項債規模可能擴張 04:092019/12/14 全球財經 網紅開箱把妹神卡 美國運通「黑卡」顛覆凡人想像 16:102019/12/14 生活 中美達貿易協議 美行業協會歡迎 17:142019/12/14 財經 美國財長：美國並未將美元當作武器 08:092019/12/16 財經 保6引爭論 陸官方拍板定調 04:102019/12/16 話題觀察 陸明年經濟成長目標 擬設定6％ 04:102019/12/16 話題觀察 陸明年GDP增長目標傳降至6％ 04:102019/12/16 全球財經 國際熱門新聞 陸企收購烏克蘭航空發動機巨頭 獲准了 - 國際 川普要陸狂買 專家：很快又得重談 - 時事 年底大限將至 金正恩恐送川普這大禮 - 國際 2空難奪346命！波音1月起停產737MAX - 國際 梅根緊貼前男友舊照曝光 網驚呆 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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