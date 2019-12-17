Epson以其獨家的Heat-Free免加熱噴墨技術，於2017年首度發表省彩印極速微噴影印機，顛覆業界對於影印機及多功能事務機的印象。為因應大型企業用戶對於大量黑白文件列印的需求，Epson推出黑白極速微噴影印機WF-M20590，以「極速100ppm」、「省電85％」、「減少CO2排放85％」、「減少耗材零件59％」四大特性，打造高效的工作環境，更協助用戶達成營運減碳的目標。

同時，Epson也針對黑白月印量25,000張以上的企業用戶，推出新品租賃體驗方案，簽約可享2年免月費等多項優惠註四，讓用戶以最低設備成本體驗噴墨科技的高效產能，經濟與環保雙贏。台灣愛普生列印科技事業部總經理輝偉偉表示，過去我們觀察到多數辦公室採用的雷射印表機，以碳粉加熱後轉印的原理，經過多道繁複程序才能成功將碳粉轉印在紙上，過程不僅耗電、耗時，還需要更換大量耗材零件，對環境造成負擔。Epson持續以聯合國永續發展目標（SDGs）為理想，不斷透過產品設計及技術創新，發展對環境更友善的辦公室列印解決方案。

Epson獨家Heat-Free免加熱噴墨技術，採壓電方式精準控制墨水直接噴射在紙張上，一次到位的流程，可省電85％、減少CO2排放85％、以及減少耗材零件59％，降低對室內空氣品質的影響，輕鬆打造清新辦公室。在未來，我們將不斷精進噴墨技術，全面推動Heat-Free免加熱噴墨技術，邀請企業攜手共創綠色列印新世代。Epson全新黑白極速微噴影印機WF-M20590採用環境友善的免加熱技術，不需要高溫加熱的步驟，相較同級雷射印表機，可大幅降低約85％的耗電量，不只節省電費，更減少用戶事務機器85%的CO2排放。此外，其簡潔的結構設計，零件數量較雷射印表機少59%，可減少設備維護作業所需的零件與時間，大幅降低維護成本及停機時間；超高容量的墨水設計，還可避免傳統影印機時常需要更換碳粉匣造成的停機困擾與耗材廢棄物處理，實現高效環保辦公室。對於需大量印製考卷、講義，及各式文件的教育單位來說，更可同時達到節省支出與節能減碳，是環境永續的最佳教育典範。而對於醫院、金融機構等商業來說，Epson Heat-Free免加熱噴墨技術的低耗能優勢，可輕鬆為業主省去大量電力成本支出，還可降低對環境的衝擊性，是邁向綠色經營的列印新利器。

在現今資訊流通發達、凡事講求效率的時代，企業對於辦公效率更加重視。Epson WF-M20590搭載獨家PrecisionCore Linehead精點微噴技術，突破傳統對於噴墨列印的既定印象，除擁有驚人的低耗能優勢外，在性能上，更達每分鐘印製100張A4文件的極致列印速度，超越一般同級雷射印表機，提供兩倍輸出效率；DuraBrite Pro快乾防水顏料墨水除了列印防水、抗刮外，條碼模式更可強化線條的銳利度，輕鬆駕馭條碼與QR Code。為滿足高印量用戶的需求，WF-M20590每組防水墨水匣可列印高達120,000張黑白文件，還可選購最大進紙量高達5,350張的高容量進紙器，以及可容納4,900張紙的裝訂分頁機，有效管理大量文件列印，讓辦公室生產力大升級。

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