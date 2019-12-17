下周即將迎來聖誕節，創業家兄弟（股票代號：8477）旗下生活市集觀察發現，由於聖誕節聚會多、送禮機會增加，帶動「零食點心」、「實用禮品」、「創意抱枕」成為站內聖誕三大熱銷品類，其中具有特別造型及聖誕象徵的糖果最受歡迎；而交換禮物方面，分析消費者購買趨勢，可分為「實用性保暖商品」及「創意派禮品」，交換禮物的購買金額則是以500元最熱銷。而聖誕檔期生活市集也首度與心路基金會合作，協助上架其聖誕商品，所得金額將全數支持該公益機構。生活市集即日起至12/31（二）推出「聖誕狂歡節」專區，精選各式美食、娛樂性玩具、聖誕裝飾供消費者挑選，並考慮到不同聖誕禮物的採買需求，依照送禮預算分門別類推出各式實用、娛樂、創意兼具的聖誕禮物，不限金額全部免運送到家，讓消費者輕鬆度過一個平安喜樂的聖誕佳節！

聖誕節商品買氣本月成長逾2倍 經典巧克力兩周熱賣9,500條、大組數拐杖糖銷量雙周增6倍

生活市集站內數據顯示，聖誕節商品的相關買氣約在節慶前2-3周崛起，本月迄今整體銷量已較前月同期成長2.1倍，又較去年同期成長約2成，顯見消費者對於聖誕節的準備越來越提前，今年聖誕檔期以「零食點心」、「實用商品」、「創意禮品」為三大熱銷品類。據觀察，聖誕節聚會多，造型零食最受歡迎，其中「健達限定版河馬巧克力」經典滋味搭配聖誕限定的趣味河馬造型，近兩周熱賣超過9,500條；另外，「聖誕節繽紛拐杖糖量販包」購買最大組數再搭配站內折扣，平均一根色彩繽紛的枴杖糖單價下殺到2元有找，近兩周銷量較前兩周成長6倍，根據分析，此類大組數採買以公司行號與社區福委為主；而「聖誕節歡樂派對分享糖果」則將糖果設計為聖誕老人、聖誕手杖等象徵聖誕佳節的圖案，非常具有節慶代表性，也備受消費者青睞。

500元禮物最熱銷 實用與創意禮物更有擁護者

USB保溫杯墊雙周熱賣超過500組許多人在聖誕節聚會上會進行交換禮物，生活市集深入洞察消費者購物大數據，發現挑選原則上，實用派與創意派的禮物各有擁護者，而添購禮物的預算的價格熱銷帶則在500元上下。由於近期屢有寒流來襲，不少人多會選購熱飲或相關保暖商品，生活市集觀察到，能以USB接電的保溫杯墊銷量明顯提升，整體近兩周銷量較前兩周成長近2倍，其中話題新品「觸控磁力攪拌保溫杯墊」結合USB保溫杯墊和自動攪拌功能，甫上市兩周進熱賣超過500組，成績亮眼；而聖誕派對上，充滿巧思的創意禮物則能帶動活動氣氛，生活市集觀察到，近期造型可愛，兼具抱枕與保暖毯兩用的商品相當受歡迎，其中最熱銷為「多功能保暖倉鼠抱枕毛毯」主打可三用：法蘭絨材質柔軟而保暖，外型作為可愛倉鼠的造型，既可以當靠枕、也可作為暖手枕，攤開更是一件毯子，兼具可愛和實用性，近兩周銷量較前兩周成長2.3倍。

擬真系創意抱枕聖誕買氣夯 生活市集首次協助銷售心路基金會公益商品 所得全數支持公益創意系抱枕同樣在聖誕節買氣看漲，除了經典不敗的萌系動物造型抱枕之外，近年也吹起一股擬真風潮，如「聖誕交換禮物豬蹄抱枕」外型宛如泛著油亮光澤的紅燒豬蹄，有三種不同尺寸，可作為靠枕、抱枕或是午睡枕，搞笑又實用，近一周熱銷破百個，成為此類商品的熱銷冠軍；另外，「聖誕交換禮物雞腿抱枕」將抱枕打造為雞腿造型，舒適的材質作為裝飾或作為靠枕使用都相宜，並有蔥花版和沒蔥花版的兩種搞笑造型可挑選，深具話題性，是消費者選購聖誕禮物的創意首選。而生活市集在聖誕節檔期也持續深耕公益，首次與長期關注智能障礙者的心路基金會合作，協助其上架聖誕公益商品「心路歡樂聖誕手工皂禮盒」、「心路基金會蛋捲聖誕禮盒」，銷售所得將全數支持公益機構，讓消費者在歡度聖誕佳節之餘更能做愛心，將祝福散布到更多角落。

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