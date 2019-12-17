群光電子去年中從聲寶手中接下大陸TCL液晶電視台灣代理權，積極布局台灣液晶電視市場，這次發表TCL品牌50、55及65吋3款大尺寸智慧聯網電視搶市，售價從19,990元至36,990元不等。

此外，群光電子代理日系精品家電amadana，今年amadana攜手兩位頂級咖啡系職人共同推出全新咖啡子品牌「Beasty Coffee by amadana」，匯集日本當地原創店鋪的經典元素，19日與台北的明日咖啡正式攜手合作，共同啟動「Beasty Coffee by amadana X MOT CAFE」期間限定咖啡館。

群光原本從事電腦週邊零組件OEM及ODM生產製造，2000年開始跨足代理日本、台灣及韓國數位資訊商品，前11月合併營收攀升至854.55億元，比去年同期成長6.53％。

群光指出，群光這次引進TCL的T8S Android高畫質智慧連網電視，支援人性化Android P操作系統、可聲控Google Assistant智慧語音助理，選台、切換影音內容、搜尋片單變得更容易。在音效配置杜比5.1聲道環繞音效，不僅可透過Wi-Fi、藍牙無線連接，也可支援SPDIF音訊傳輸。50吋智慧聯網電視售價訂為19,990元、55吋售價24,990元、65吋定價為36,990元，即日起在官網販售，可享myVideo、CATCHPLAY+服務30天體驗，12月31日前購買，還加贈日本IRIS精米機。

(工商 )