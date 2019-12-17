為迎接年末購物季，小米台灣從 12 月 17 日起至 12 月 25 日止推出為期9天的聖誕活動。小米聖誕季期間針對先前推出的產品提供優惠價格外，聖誕季活動首日（17日），同時開賣多款新品，包含米家調理機、米家聲波電動牙刷 T500、米家聲波電動牙刷 T300 以及米家手持無線吸塵器 Lite。除此之外之前推出的熱門商品小米藍牙耳機 AirDots 超值版、米家打氣機也都在 17 日再度開賣。米粉們可以把握機會來挑選參考。

小米 2019 年終聖誕季活動熱門商品。(摘自小米台灣Facebook粉絲團)

12 月 17 日 10:00 起跑的小米聖誕季，活動共分兩階段，12月17日10:00-12月22日23:59為「樂享生活日」；12月23日10:00-12月25日23:59主題為「智慧家電日」。12月17日10:00-2019年12月25日23:59期間，可以在小米商城App、mi.com 官網進行抽獎，登錄小米帳號後每天有3次機會抽獎，機會使用完後，每間隔1小時可重新得到1次新的抽獎機會， 每個小米帳號每日抽獎次數上限為5次，第二天0點重新開始計算。獎券不僅有現金券(依現金券內容可能有部分商品不適用)，更有超價Redmi Note 8T 兌換券以及小米手環 4 兌換券。根據小米台灣公開的活動規則，獎券僅限小米台灣官網使用，實體門市不適用，每張獎券僅限使用一次，每張訂單只能使用一張獎券，僅能在小米聖誕季活動期間(2019年12月17日10:00-2019年12月25日23:59)使用。

本次小米聖誕季具體內容包含：2019年12月17日10:00-2019年12月25日23:59的「相揪來殺價」活動，開始後選擇指定商品邀請好友幫忙殺價，每個好友可以使商品價格隨機降低一部分；12月17日至12月22日的殺價商品為小米A3 勝於藍/暗夜黑 4GB+128GB、90分金屬旅行箱、小米車用充電器 2 快充版；12月23日至12月25日的殺價商品為小米9T 火焰紅/冰川藍/碳纖黑 6GB+128GB、米兔智慧積木以及小米藍牙項圈耳機 降噪版 。

而小米聖誕季活動期間，小米也針對多款產品進行降價，「樂享生活日」、「智慧家電日」以及完整小米淡季活動期間的降價商品選擇不同，米粉可以多多留意相關規則。熱門商品包含：12/17~12/25期間，小米9T Pro 直降NT$1500，優惠價NT$13499；Redmi Note 7 直降NT$1000，優惠價NT$5999；小米AI音箱直降NT$300，優惠價NT$1195；米家電動打氣機，每天10點 mi.com 開賣。針對小米聖誕季期間提供的手機降價活動，小米也在 Facebook 粉絲團針對10月31日至11月6日購機的用戶提供補償，可以多加留意。

除了在小米聖誕季期間開賣的商品外，小米台灣日前也在台灣發表了米家掃拖機器人 1C，這款新品預計在將於12月23日12點起於小米商城mi.com與小米之家開放預購（NT$6,595元)，預計於2020年一月底前全面開賣。

(中時電子報)