本刊調查，多位台北市議員之前在市議會民政委員會上，要求台北市政府民政局提供詳細的選舉人名冊，以供外界查驗，市府卻以「已經封籤」為由不願提供，更增添了外界對「幽靈人口」的想像空間。

北市議員、立委候選人徐立信說，由於明年總統大選投票沒有綁公投，選務作業應該相對單純，如今卻被質疑出現「幽靈人口」，相關單位應該拿出對策，以杜悠悠之口，「選務作業難免有漏洞，選務人員若對選舉人的身分沒有正確的查驗，實在無法完全排除灌票或竄改的操作空間。」

台北市議員、立委候選人徐立信指出，大選前大舉遷入人頭戶的弊端，其實已行之有年。（圖／鄭清元攝）

徐立信所說的「操作空間」，就是監察委員仉桂美與劉德勳調查去年底九合一大選時，所發現的選務漏洞。十一月底，監察院已針對重大弊端，通過對中央選舉委員會及台北市選舉委員會的糾正案，其中包括延遲送達開票結果、按指印領票未查核、選票彌封破損及未宣讀空白未領票數。

仉桂美與劉德勳發現，去年底九合一大選投票結束後，每個投開票所原本應該立即指派專人，將結果以「速報表」記錄，再送回各行政區選務中心，並登入中選會的電腦資料庫。不料，台北市竟有22% 的投開票所發生問題，最慢的文山區武功國小投開票所，竟然開完票後花了7個多小時，才把「速報表」送達相距只有5公里多的文山區選務中心。仉桂美質疑，以市區各投開票所與區選務中心的距離，就算發現錯誤必須返回更正，也不應該耗費超過2小時，多出來的5小時底做了哪些事，實在「令人懷疑」。

(中時電子報)