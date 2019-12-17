馬光-KY(4139)前3季每股稅後虧損0.47元，挾著出售孫公司AIS61％股權挹注，前11月每股稅後盈餘1.45元，全年可望轉虧為盈，今日多頭攻勢凌厲，漲幅在4.5%以上。

馬光前11月自結歸屬於母公司稅後淨利為新台幣6080萬元，每股稅後盈餘達1.45元，由於12月為全年營運最高峰，今年營運表現樂觀以待，馬光去年全年度每股稅後盈餘為0.65元，法人預期，公司今年營運表現可望較去年倍數成長。馬光說，前11月獲利表現，其中出售AIS股權所獲得的處分利益，扣除前三季認列AIS營運上虧損後，每股稅前盈餘貢獻僅約0.44元，其餘的盈餘貢獻主要仍來自新加坡中醫門診業務與天津馬光兩大醫療保健事業體的成長表現所帶動，成長動能分別為新加坡中醫診所調整營運結構，以及天津馬光糖尿病慢病管理經濟規模效益持續擴大，與高毛利的自費專科門診業務高速成長，兩大醫療保健事業體今年預期都將創下5年來新高表現。

馬光表示，天津馬光今年11月再取得當地中風後慢病管理民營醫療院所資格，預期明年將可創造新一波的成長力道；此外，高毛利的自費專科門診業務，在基期低且持續增開項目下，預期明年保持高成長率可期。另在新加坡中醫門診業務部份，因今年度開始調整營運結構致營運創下5年來新高，預估明年全年度營運仍會持續成長，今年在當地已有1間診所轉型為中醫婦幼專科成效良好，並達雙位數以上的成長表現，預計明年第二季將繼續擴展中醫婦幼專科新據點。

(時報資訊)