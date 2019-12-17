封測廠南茂（8150）受惠記憶體市況回溫、驅動IC產品需求有撐，2019年10、11月合併營收持穩18億元以上高檔，公司對第四季營運審慎樂觀，預期營收可望持續成長、毛利率則可持穩第三季水準，法人看好南茂第四季淡季不淡，旺季效益可望延續至明年首季。

南茂11月13日股價觸及38.8元的4年高點，隨後跟隨台股略微拉回33.3元，近日再度緩步向上墊高。今早股價開高穩揚，最高上漲3.23％至36.7元，位居封測族群漲勢前段班。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計賣超164張，昨日轉為買超1308張。

南茂2019年11月自結合併營收18.49億元，較10月18.98億元小減2.62％、仍較去年同期16.2億元成長達14.08％，表現持穩高檔。累計1～11月合併營收185.14億元，較去年同期169.42億元成長9.28％，雙創近5年同期高點、亦創同期次高。

南茂董事長鄭世杰先前法說時指出，記憶體客戶已加快庫存去化腳步，第四季DRAM、Flash等記憶體封測下單量增加。配合新NAND Flash業務及智慧行動裝置周邊產品的NOR Flash等產品挹注，預期第四季記憶體業務營收仍將維持逐季成長趨勢。

面板驅動IC（DDIC）方面，雖然電視大尺寸面板需求續疲，影響8吋薄膜覆晶封裝（COF）稼動率，但受惠智慧型手機新機推出、觸控面板感測晶片（TDDI）需求續增，配合OLED產品規模明顯成長，使12吋COF稼動率維持健康水準，整體驅動IC業務可望持穩高檔。

法人指出，中國大陸手機廠改採TDDI滲透率持續提升，配合OLED面板新產能開出、並獲手機廠採用，相關驅動IC需求增加將為南茂營運添薪。同時，TDDI及OLED面板驅動IC測試時間明顯增加，有助南茂維持產線稼動率，平均接單價格（ASP）提升亦有助毛利率。

南茂前三季本業營運績效提升，配合業外認列處分易華電持股收益挹注，稅後淨利20.54億元，年增達2.5倍，每股盈餘2.83元，優於去年同期0.71元。法人預期，南茂第四季營收、獲利可望續「雙升」，明年首季淡季有撐，季節性修正幅度可望縮小。

(時報資訊)