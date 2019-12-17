備戰明年首季的首波5G智慧機，晶片大廠已經進入緊鑼密鼓的拉貨階段，聯發科(2454)天璣1000也已經進入備戰狀態，而聯發科也早早預告，明年將會有第二顆、甚至第三顆天璣產品，瞄準不同價位帶的智慧機，今市場傳出，由於5G晶片初期恐供不應求，故聯發科第二顆5G晶片單價也不會低於百美元，惟晶片大廠單價視為商業機密，對價格總是三緘其口，只是受到消息激勵，聯發科今聞訊大漲，漲幅一度達4.5%，股價最高達464元，創下2015年3月以來新高。

聯發科擠進5G前段班，故可享初期的商機，也是產品毛利率最高的階段，今市場就傳出，由於5G晶片市場初期共不應求，故儘管聯發科第二顆5G晶片，其單價也不會低於百美元，且若想要等到晶片價格下修，最快也是要到2020年下半年，也就是說，5G天璣晶片對聯發科明年營運將帶來巨大貢獻。

聯發科天璣1000已經推出，公司將其定位在旗艦產品，聯發科也預告，明年將會有第二顆、甚至第三顆天璣產品，主要就是要搶下不同價格帶的產品，應該就是要瞄準人民幣2000~2500元的手機價格帶。

聯發科執行長蔡力行昨出席公開場合就說，5G產業會從智慧機開始，智慧機會是最先衝出量的一塊，也因此聯發科全力以赴，此外，聯發科也和英特爾合作，進一步前進筆電領域。

(時報資訊)