大成集團(1210)與昭和產業合資興建雞蛋旗艦廠要打造可生食級雞蛋，旗艦廠完工後每日可以處理200萬顆雞蛋，屆時待旗艦廠以及其他廠整併完工後，產能預估可達每日300萬顆。大成集團董事長韓家宇說，目前大成雞蛋市占率約7%居冠軍，旗艦廠完工後，很快的會有大幅的成長，市占率將會比10%來得還要高，產能將也會比現在台灣最大廠高2~4倍。

大成集團蛋品事業處協理韓芳豪表示，日本人愛吃生雞蛋，對於雞蛋的要求可說是全世界最嚴謹的。這次將逐年引進日本雞蛋衛生環境管控系統，未來在台灣也可以生食雞蛋！生食雞蛋最需注意的就是沙門氏菌。在日本，會幫小雞注射疫苗，並透過嚴謹的環境流程來管控雞蛋品質，減少垂直與水平感染的機會。此外，日本進行「生食用期限」管制及「溫度管理」，保障生食級雞蛋的品質。另外像是烘焙用液蛋，如何在殺菌後仍保持雞蛋的打發性、確保食品安全，也是本次蛋品事業合作重點。

目前大成蛋品從飼料、自養、洗選、加工、物流運輸、銷售，各個環節皆能嚴格控管，全台配置100台低溫車全程7度C以下配送，建置溫度即時監控系統，確保產品新鮮度及安全性，已建置起全台最完整的蛋品產業鏈，眾多知名連鎖餐飲烘焙業皆使用大成蛋品，例如台灣鼎泰豐的蛋炒飯就是使用大成CAS鮮蛋。

目前大成蛋品從飼料、自養、洗選、加工、物流運輸、銷售，各個環節皆能嚴格控管，全台配置100台低溫車全程7度C以下配送，建置溫度即時監控系統，確保產品新鮮度及安全性，已建置起全台最完整的蛋品產業鏈，眾多知名連鎖餐飲烘焙業皆使用大成蛋品，例如台灣鼎泰豐的蛋炒飯就是使用大成CAS鮮蛋。

大成蛋品目前積極增加家庭用盒裝雞蛋的比例，並發展液蛋、水煮蛋等加工蛋品。近期推出雞蛋新產品「葉黃素機能蛋1000」。雞蛋是所有葉黃素攝取中最容易的來源，大成在雞隻日常攝食中添加金盞花萃取的營養配方，每100公克內含有1000微克以上的葉黃素，相當適合常使用3C商品的現代人。

(時報資訊)