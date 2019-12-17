台北市政府與台北雙星股份有限公司，今天舉辦「台北市西區門戶計畫C1/D1土地開發案簽約典禮」。台北車站特定專用區C1/D1（東半街廓）土地開發案（C1/D1土地開發案）預計6年9個月可完工，將提供1.6萬個就業機會。今天的簽約典禮由台北市長柯文哲與台北雙星董事長暨藍天(2362)董事長許崑泰共同簽署。藍天日前也獲納入台灣中型100指數成分股的候補名單。

雙子星開發案去年由南海馬頓團隊得標，卻因中資爭議，今年被經濟部投資審議委員會以國安疑慮為由駁回，主辦機關市府捷運工程局決由次優申請人藍天宏匯團隊遞補；該團隊日前向經濟部申設專案公司獲核定，總投資金額3％的履約保證金上月繳納完成。北市捷運局10月18日正式發函通知藍天(2362)宏匯團隊遞補為C1/D1土地開發案最優申請人，並要求藍天宏匯團隊於12月16日前設立專案公司及繳納履約保證金。藍天宏匯團隊於通知期限內完成新專案公司台北雙星股份有限公司設立及履約保證金繳納，依投標須知規定取得與北市府簽訂投資契約資格。

全案預估投資金額達新台幣606億元、開發量體預估16.6萬坪，預計簽約後6年9個月可興建完工，未來預估將提供1.6萬個就業機會，北市府每年有18.7億租金收入及增加房地稅收約14.6億元，且每年可創造千億元以上經濟產值。

(時報資訊)