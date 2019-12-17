大成集團與日本昭和產業株式會社今(17)日完成簽約，雙方針對雞蛋、麵粉領域進行總金額約20億新台幣的合資合作。兩集團2020年初將於彰化二林合資興建雞蛋旗艦廠，預計2021年初完工，將是全台最大的雞蛋廠；麵粉部分，兩集團將合作研發高纖維、低GI麵粉與各種精緻專業用粉，預計專用粉品項將逐漸增加為逾200項。

大成集團董事長韓家宇表示，大成集團與昭和產業，在台灣和日本的農業科技、食品加工等相關領域，雙方均執牛耳。2003年起迄今，大成與昭和產業在大陸合資經營的麵粉及食品級預拌粉事業，取得良好的經營成果，接下來雙方在麵粉和蛋品產業成立合資公司，共同提升台灣食品科技與食品安全。

昭和產業社長新妻一彥表示，這項合資合作案正是昭和產業2025展望策略的重要目標，擴大昭和產業的事業領域，未來將提供科技、研發、業務等各方面的經營資源，並且互相交流。

雙方將合資興建雞蛋旗艦廠，預計2020年初於彰化二林動工，佔地11074平方米，預估完工後每日可以處理200萬顆雞蛋。目前大成每日可處理160萬顆雞蛋供應市場，待旗艦廠以及其他廠整併完工後，產能預估可達每日300萬顆。

大成集團蛋品事業處協理韓芳豪表示，日本人愛吃生雞蛋，對於雞蛋的要求可說是全世界最嚴謹的。這次將逐年引進日本雞蛋衛生環境管控系統，未來目標在台灣也可以生食雞蛋。

麵粉方面，兩集團於2003年在中國天津合作裹粉廠，2014年在天津與上海合作麵粉廠，2017年雙方簽定合作框架協議，2019年正式簽定合資合作計畫。韓家宇表示，這次合作引進世界級的專用粉技術、系統化管理與設備，加上大成集團麵粉事業整合中日台優勢與兩岸三地的經營能力，預期將對台灣、華人餐飲市場帶來更優質的食材，也幫助台灣烘焙產業技術提升，更加國際化。

大成集團國成麵粉廠將逐步引進日本昭和產業的研發與技術，「日本品質 在地生產」，目前台灣麵粉廠的專用粉最多約100多項，國成麵粉副總經理周肇祥預估，大成昭和合作後，可以逐漸增加至逾200項精緻專用粉，提供台灣餐飲烘焙產業更多專用粉。另外，市面上正流行低GI(升糖指數)飲食研發，本次也將合作高纖維、低GI麵粉的研發。

(中時 )