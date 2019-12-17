經常批評韓國瑜的民進黨議員黃文益這次竟幫忙緩頰，表示民進黨辦的活動，有時黨團也會通知議員參加。（林宏聰攝）

時代力量高市議員黃捷16日在臉書貼出1張公文，痛批議長許崑源動用議會資源，通知議員參加挺韓遊行，但藍營議員澄清，這張通知僅發給國民黨團，請黃捷不要小題大作；連經常批評韓國瑜的民進黨議員黃文益都幫忙緩頰，表示民進黨辦的活動，有時黨團也會通知議員參加，甚至要回報人數，「發通知公文其實沒什麼問題！」

黃捷昨晚在臉書貼出1張從「高雄市議會許崑源議長辦公室」發出的通知公文，內容是21日舉辦的高雄挺韓大遊行，備註寫著「請參與活動的議員於13：00前到場」、「請回覆是否出席」，黃捷痛批，這張公文大剌剌地蓋上議長室的章，公然使用議會資源發通知，就是議事不中立。

黃捷表示，遭國民黨把持的議會就如此猖狂，如果明年國會也是如此，後果真的不堪想像，她呼籲高雄人一定要走出來，用腳投票、用行動讓如此蔑視議會、蔑視民眾的市長和政黨滾蛋。

然而，民進黨高市議員黃文益17日上午接受媒體訪問時評論此事，表示經過查證，民進黨黨團成員及服務處都沒有收到這張公文，議長只傳給國民黨籍的議員，當然民進黨也無法去評論，畢竟對方政黨本來就是支持韓國瑜。

「我覺得只要是在自己黨內，發公文沒有什麼問題！」黃文益說，有時候民進黨的活動，黨團也會發通知要求大家參與，或回報人數，重點是公文發給誰，如果對象不是政治立場一致的，甚至邀請民間團體，當然就要接受社會公評。

國民黨議員陳若翠澄清，議長這張公文是以傳真方式發給國民黨團的議員，希望大家21日下午踴躍參加這場歡樂的「南方崛起，高雄光榮周年慶大遊行」，表達對韓國瑜市長的支持，希望黃捷不要小題大作，各政黨舉辦集會結社都有一定作業方式，其他人不必吃味，當然也歡迎黃捷當天來參加挺韓遊行。

(中時 )