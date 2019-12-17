醫材股添生力軍！由益安（6499）投資的達亞國際（6762）明（18）日登錄興櫃！該公司在擴產效益展現下，今年前10月自結每股盈餘已高達4.43元，全年營運樂觀。

將於今天下午召開法說會的達亞，是醫療器材零組件的模具開發與製造商，主力產品為零組件射出成型、半成品與成品組裝。目前配合之醫療器材大廠及新創公司高達 80家，超過5千件醫療器材產品關鍵零組件生產經驗。客戶群除了母公司益安，其餘100％來自美國。

達亞的產品包括手術用拋棄式醫療器材及生理監測隨身裝置。產品應用於心血管微創手術、腹腔微創手術、手術機器人、婦科及泌尿科手術、血糖監測隨身裝置、心血管訊號監測隨身裝置、安全注射器及骨科手術器材。

達亞表示，醫療器材的種類非常多樣，雖然產品的開發時程長、程序繁瑣，量產前更需要通過生產製程驗證與認證。但是一旦產品通過認證之後，由於醫療器材的產品生命週期較長，因此認證後的產品將可帶來長期且穩定之收入。全球醫療器材前十大品牌公司，市場占有率約40％，在前十大醫療器材品牌公司中，該公司是其中六家公司的射出成型零組件供應商。

營運表現耀眼的達亞，自2018上半年擴產完成後，在產能擴大及產品組合綜合效益下，營收與獲利皆呈現大幅成長，2019年1至10月份累計營收3.17億元，年成長95％，上半年平均毛利率45％，2019年7月至10月平均毛利率更提升至54％，2019年1至10月份自結每股盈餘為4.43元。

以臨床實際應用來看，因應高齡化、慢性病防治及隨身智能輔助科技，將驅動全球醫療市場需求持續成長。其中針對糖尿病等體外隨身即時監控器材、心血管疾病、眼疾相關及微創一般外科手術都是在占有率及成長率較高的領域。而達亞國際目前專注開發的產品以心血管微創手術、腹腔鏡一般外科手術、婦科手術、以及糖尿病血糖監測產品為主，正符合目前市場上成長的需求與趨勢。

(工商 )