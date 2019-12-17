雖然美陸第一階段貿易協議中北京在兩年內將大買美國農產品，有望挽救飽受貿易戰波及、已快奄奄一息的美農業州經濟。不過美國農民表示，雖然對此一消息表示歡迎，但現在農民已對貿易戰感到疲倦，愈來愈少關注相關新聞，且官方聲明中缺乏具體協議，是否能讓農業出口恢復水準，仍在觀望中。

雖然美陸第一階段貿易協議中北京在兩年內將大買美國農產品，但美農民並未因此鼓舞。

隨著美國大選逐漸升溫，川普正極力挽救先前票倉、現已成為貿易戰重災區的農業州，並藉由第一階段貿易協議促進陸購買美農產品，讓農民找回信心，美陸10月剛達成協議時還開玩笑說「農民只需要擔心能否種得出如此龐大數量」。

據《美國之音》報導，愛荷華州豆農大豆協會市場發展部主任金伯利（Grant Kimberley）表示，雖然北京與華府都傳遞了積極訊息，但一旦提到細節，他們的說法並不完全相同。

報導指出，川普政府要求北京從明年起每年購買500億美元農產品但北京，在協議中是否會滿足此一要求，以及購買美農產品從何時開始、是分批購買還是一次性購買等與農場經營緊密相關的問題，美農民仍未在兩國聲明中得到答案。

金伯利表示，豆農對貿易戰的關注已越來越少，「現在感到疲倦了，貿易協議的走向似乎一天一變，雙方密集的拉鋸戰，讓很多報導內容都不同，有時候是完全相反的消息」；與其關注貿易戰訊息，現在他更關心今年收割是否能按時完成，並指出大部分農民也不太為此事擔心，「畢竟沒什麼事他們能做的」，除非公佈更多協議細節，否則農民將維持觀望。

愛荷華州豬農普斯汀（Mike Paustian）也表示，對豬農而言，最想要的是穩定的市場和可預測的未來，這樣才能為農場的長期經營做長久的規劃，也希望美國能和其他貿易夥伴儘快達成協議。

美陸貿易戰中，美農民成為貿易戰下的重災區，豆農更是苦不堪言。據路透社先前報導，美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）主席杜瓦（Zippy Duvall）表示，大陸宣布停購美國農產品，「對數以千計已經很難活下去的農人和牧人而言是迎頭痛擊」。

(中時電子報)