遠東航空無預警停飛，董事長張綱維被台北地檢署依違反《民用航空法》等案傳喚，訊後遭限制住居、限制出境、出海。周刊爆料，張綱維遭限制出境，除了停飛風波，很可能是因為他涉嫌掏空遠航高達22億元。
由於遠航12日發生跳票，並且無預警停飛，民航局於是依違反民航法將張綱維移送，檢察官認為張有必要到案說明，在13日上午張綱維舉行記者會前，將傳喚通知書送達遠航，通知張晚間7時到北檢應訊，就舊案及新案一併訊問張綱維。
晚間11時34分庭訊結束，檢方以張綱維違反《民航法》法第110條之3擅自違法停業規定，諭令張綱維限制出境、出海及限制住居。
不過有知情人士向《鏡週刊》爆料，張綱維重整遠航，向合作金庫借貸22億元，卻將該筆款項私挪到個人名下的樺壹租賃公司；又為應付民航局查核，將樺壹等公司旗下長期滯銷的淡水「小坪頂」爛尾樓轉售給遠航，充作合作金庫貸款的擔保品；爆料人士指出，把私挪款硬拗成替遠航重整的代墊款，明顯涉嫌掏空。
對此，遠航回應，公司財報均如實記載，張綱維絕無涉及不法。
(中時電子報)
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