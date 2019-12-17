核能流言終結者創辦人，目前是韓國瑜國政顧問團成員的黃士修，提案「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投，其中內容「竟採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」，被鹽寮反核自救會總幹事楊木火認為是對他的誹謗，向台北地方法院自訴黃，北院審理後，17日判決黃士修無罪，全案可上訴。

今年6月間，楊木火自訴黃士修指出，黃士修提出的核四商轉公投案，中選會沒有開聽證會就在3月19日開會審議，即認定此公投案合於規定，正在進行第二階段連署中，這麼重要的公投案怎麼可以不開聽證會？

而且，核四商轉公投案的理由書第四大點第三段更直指「儀控設備的零件備品問題，則是經濟部以政治考量，竟採用民進黨顧問楊木火散布多年的謠言」。楊木火說，他不是民進黨顧問，黃士修的公投理由書卻有這樣的內容，對公投案關心的民眾都會在中選會網站上看到理由書內容，這種不實的內容也將陸續廣泛散布於眾，對他名譽損害至鉅，所以自訴黃士修。

不過，北院審理後，判決黃士修無罪，對於判決結果，到庭聆判的黃士修表示，非常理所當然，訴訟進行中法官也建議當事人考慮是不是要繼續打官司，只是楊及律師還是堅持告到底。

(中時 )