台北市勞動局昨天與勞動部針對遠東航空勞檢，查明是否有積欠員工薪資、積欠勞健保費用等，經檢查後發現並無積欠工資或欠繳勞健保費用等情事，勞動部強調，會依大量解僱勞工保護法進行預警查訪，並持續關注該公司後續發展及經營狀況，如果遭停飛，預估墊償基金最多恐要支應2億元。

遠東航空12月12日原本宣稱要停航，並表示將於13日資遣全數員工，引發外界嘩然，但董事長張綱維隨即在隔天否認。

勞動部部長許銘春表示，昨天啟動的勞動檢查中，包括遠東航空桃園、台中、高雄、澎湖、金門等據點，由張綱維擔任負責人的公司，及5家關係企業沒有積欠工資或欠繳勞健保或大量解僱勞工等情事。

許銘春說，停飛的狀況待交通部明天要廢證與否，而在交通部同意復飛前，遠航應依法給付薪資。據了解，雖然遠東航空並未積欠員工薪資或勞健保等費用，但若資遣全數1024名員工，可能要準備2億元費用。

(中時 )