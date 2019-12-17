旺宏電子總經理盧志遠博士近日獲選為「世界科學院」（The World Academy of Sciences, TWAS）2020年新任院士，以表彰他在半導體物理與元件技術的卓越貢獻。

盧志遠博士獲選TWAS「工程科學」（Engineering Sciences）學門院士。TWAS認為盧志遠博士在半導體元件物理，積體電路製程開發及整合技術方面皆有開創性的科學創新及傑出的技術貢獻。尤其，盧博士更是一位創新的高科技企業家和半導體行業的傑出領導者。

TWAS成立於1983年，旨在協助發展中國家從事科學研究與開發應用，成員涵蓋發展中國家之傑出科學家，今年十二月選出36位2020年新任院士，除了盧博士，中研院院長廖俊智也同時獲選為院士。當選該科學院院士或獲頒相關獎項，不僅代表學者個人的成就，更代表所屬國家對於全球推展科學之持續關懷與付出。

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