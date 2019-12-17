根據《防範選舉人重複投票或冒領選舉票辦法》規定，為了防止有人一次領取多張選票，選民未帶印章時，雖然可以按壓指印領票，但要有主任管理員及主任監察員二人同時蓋章證明。不過，仉桂美指出，去年底的九合一大選中，光是台北市就出現約一萬件「用指印領票，卻沒有兩個見證章」的案例；另根據監察院調查，還有「票袋破損、未彌封、彌封處未蓋騎縫章或有開拆痕跡」等問題。

此外，本刊調查，監察院的糾正報告中還明白指出，去年九合一大選中，懷疑有「內部人員」在送交選舉人名冊、投開票速報表及實體選票期間，「在路上」自行以蓋指印方式，在剩餘空白選票上圈選特定候選人，再把選票放入有效票袋；也有「內部人員」將有效票改成無效票，並竄改投開票速報表上的得票數字，種種公然舞弊的惡行完全無視王法。

仉桂美更指出，《投開票所工作人員手冊》原本規定，當投票結束、準備開票前，選務人員必須向現場所有人，宣布該投開票所的領票人數，中選會卻在去年九合一大選前刪除了相關規定。「原本這個規定是為了防止舞弊，中選會竟未經委員會開會同意，就逕自修改這麼重要的規範，實在令人匪夷所思。」

監委仉桂美指出，選務工作中有很多可疑的漏洞，有待檢調單位深入追查，還原事件全貌。（圖／黃耀徵攝）

最後，仉桂美談起聘用臨時人力負責選務工作的問題。理論上，選舉事務應由中選會及各地選委會負責，不過，由於投開票期間需要大量人手，目前只好由各地方政府民政局及行政區首長調派人力，並聘用大量的臨時雇員從事敏感的選務工作。

對此，仉桂美坦言，目前選務工作有二分之一的人員由非公務員擔任，不免令人憂心這些人的素質與操守，「公務人員比較有法制觀念，法律也對公職人員規範較嚴。」仉桂美呼籲，中選會及各地選委會應該儘快針對監察院的糾正案做出改善，否則明年大選可能會出現問題。

(中時電子報)