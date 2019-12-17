大陸已成為英國豬肉的最大消費國，英國豬肉出口商預計2020年來自大陸市場的需求依然強勁。有媒體報導，今年前8個月，英國向大陸出口了逾4.5萬噸豬肉，幾乎是去年全年的兩倍。

據《新浪財經》報導，過去幾個月，英國6家新工廠獲准出口豬蹄，這是一種在大陸很受歡迎的美食。

Tulip是英國最大豬肉生產商，每年營收超過10億英鎊（約合13.4億美元），該公司農業總監安德魯桑德斯（Andrew Saunders）表示，旗下屠宰場對大陸的豬肉出口年增約80％。桑德斯補充，自去年8月以來，大陸的豬肉需求一直在增長，在被問到豬肉的高價格是否可能持續時，桑德斯說：「我們期望這會持續到2020年。」

今年11月，英國另一家豬肉加工商Cranswick報告指出，其上半財年營收增長了7.1％，得益於他們遠東出口市場的強勁表現。

大陸豬肉需求通常在春節前後達到頂峰，目前人們依然擔心大陸明年沒有足夠的豬肉來滿足需求。

不過，荷蘭合作銀行（Rabobank）表示，如果價格太高，大陸消費者將可能避免吃豬肉。該行今年6月提到，今年大陸豬肉消費量已下降了10％到15％。

(旺報 )