國民黨總統參選人韓國瑜，雖民調不斷落後，基層支持者「韓粉」卻堅若磐石，甚至透過各項徵召打臉民調預言韓將大勝。網友在臉書分享，自家貓咪竟也成韓粉，每回只要有韓相關新聞都衝第一關注；其他網友則大讚：「有靈性！」更有人大喊：「我家這隻也是！」

網友在臉書社團發文，寫道：「我們家的寶貝也是韓粉，每次有韓總統的新聞都衝第一關注！」附圖則是自家貓咪，衝到電視機前抬起頭來緊盯螢幕的照片；電視螢幕正好播著政論節目，節目中正分析著歷年總統大選台商返台人數。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過700人按讚、數十則留言與多次分享。

其他網友紛紛回應：「有靈性」、「喵——韓國瑜凍蒜！」「我家這隻寶貝蛋也是」、「以為是偶然，後來發現是從小就開始關心了」、「連喵星人都能收服，韓國瑜讚啦！」「動物的靈性往往高於人類很多」、「我家五隻貓也都是韓粉！」「認真的貓咪最可愛」、「我們家貓只看《中天》，因為我們家都只看《中天》」。

(中時電子報)