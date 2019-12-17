大成(1210)集團與日本昭和產業將合作研發高纖維、低GI麵粉與各種精緻專業用粉，大成集團董事長韓家宇說，會在現有的基礎上，擴大產能及設備更新，日本麵粉分得很細，所以適合各種的產品也都很好吃，雙方合作後，大成預計專用粉品項將逐漸增加超過200項。

韓家宇表示，日本麵粉高達400種，是全世界生產總類最多的，集團把技術引進來，希望讓台灣的食物更好吃，目前台美澳的麵粉種類各約50~60種，希望利用日本的超強工業研發能力，把台灣專用粉品項將逐漸增加超過200項，讓台灣的美食更加可口。

日本昭和產業的穀物進口量居日本食品製造行業第一名，小麥粉在日本市占率13%、預拌粉市占率10%。並提供日本便利商店95%的麵粉製品，包括涼麵、烏龍麵、麵包、吐司、漢堡、蛋糕、餅乾、甜點等。日本昭和產業的製粉、配粉技術與專用粉研發不僅在日本名列前茅，在台灣進口麵粉市場上也排名第一，世界麵包冠軍吳寶春、知名的野上麵包坊(野上智寬)等均使用日本昭和麵粉。

目前台灣麵粉廠的專用粉最多約100多項，國成麵粉副總經理周肇祥預估，大成昭和合作後，可以逐漸增加至逾200項精緻專用粉，提供台灣餐飲烘焙產業更多專用粉。另外，市面上正流行低GI(升糖指數)飲食研發，本次也將合作高纖維、低GI麵粉的研發。

(時報資訊)