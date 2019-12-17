外媒報導英國首相強森（Boris Johnson）對於英國脫離歐盟後的過渡期態度強硬，形同讓英國與歐盟的談判面臨新的懸崖。受此消息打擊，周二英鎊走跌。

周二東京市場報價，英鎊最深下挫0.7%，報1.3236美元。英鎊上周五創下的1年半新高1.3516美元，可能成為強森陣營大獲全勝、緩解了英脫歐疑慮後的近期巔峰。

日本瑞穗證券首席貨幣策略師Masafumi Yamamoto表示，就常識來看，制定貿易協議至少需要一年以上的時間，所以市場原本預期英國退出歐盟後的過渡期將延長，強森在大獲全勝後對過渡期的態度轉為強硬，這不是市場所樂見的。

歐盟認為強森訂下的脫歐期限過於倉促，希望英國延長脫歐後的過渡期，但英國政府已經拒絕這項請求，並表示訂在明年底前完成所有與歐盟的貿易談判。

英國獨立電視台（ITV）報導，強森修訂後的《脫歐協議法案》（Withdrawal Agreement Bill,WAB）將要求英國在明年12月31日以前，備妥脫離歐盟的安排。市場原本期望強森對於在2020年底與歐盟達成貿易協議的期限，會採取較為彈性的做法。強森領導的保守黨於上周國會大選贏得壓倒性勝利後，幾乎能篤定英國將於1月31日脫離歐盟。

(時報資訊)