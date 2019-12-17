國人利用年節假期出國旅遊的風氣盛行，為保證出國期間的身體健康，亞洲大學附屬醫院開設「旅遊醫學門診」，提供行前健康風險評估、預防藥物及預防注射等諮詢服務；70歲的李姓患者上月初才因深層靜脈栓塞急診，年底打算赴美探視兒孫，也特別到門診諮詢。

李姓患者在家人陪同下進入門診，經醫生檢查、評估後，認為他心血管及慢性病控制得宜，目前恢復良好，讓家人不用再擔心他出國期間發生意外。亞大醫院家庭醫學科主任林益卿說，醫師也特別提醒李伯伯注意事項，讓他能玩得盡興。

根據觀光局統計，近8年來國人出國旅遊人次每年平均成長8％，其中約有20至70％旅客曾在旅程中出現健康問題，有1至5％旅客曾尋求醫療協助，且每10萬名旅客中就可能有1人在旅途中死亡，讓美好的旅程反成為遺憾。

降低旅遊風險，林益卿指出，此門診提供各項旅程健康諮詢、返國後也能安排疾病治療與追蹤，甚至要出國進修或辦理移民的民眾都可利用門診進行健康體檢，並了解生理期、時差調整與老人、慢性病的健康管理。

林益卿強調，包括嚴重貧血、6周內曾發生心肌梗塞或糖尿病等慢性病患者，出國前都必須特別留意。此外，避免感染A型肝炎、瘧疾等旅遊相關傳染病，也建議事前施打疫苗，建議民眾出國前4至6周接受旅遊諮詢，返國後3周內若身體不適也應追蹤、治療。

(中時 )