網紅波特王日前與總統蔡英文拍片，因片中提及「總統」兩字，遭大陸新媒體合作方干涉內容，波特王霸氣解約。對此，政論節目主持人謝震武提及2012及2016年選舉翻盤的2大關鍵，波特王事件恐也將引發政治效應。自由作家洛杉基則認為謝怎會把「翻盤」用到今年選情？直言「您別挨罵了！」

政論節目《新聞面對面》針對波特王事件進行討論。謝震武提及，2012年總統大選，最後決勝關鍵就在馬英九的「九二共識」，讓很多企業家最終出來力挺。2016年大選，周子瑜被逼在鏡頭前公開道歉，讓選情翻盤。

對此，洛杉基在臉書指出，怎麼會把「翻盤」這種名詞，用到今年的選情？「翻盤」意思維由贏變輸或由輸變贏。他說2016年大選前，國民黨本來有勝算，後來恐因周子瑜事件「翻盤」。

由於許多民調都顯示蔡英文領先多，沈富雄還鐵口直斷，蔡至少能贏200萬票。洛杉基說根本就是可以躺著贏，這時候說「翻盤」，是要蔡總統從龍椅上跌下來，換韓總統登基？他向謝震武喊話「您別挨罵了！」

(中時電子報)