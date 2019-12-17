悠遊卡公司在 2019 年 2 月份取得獲金融監督管理委員會核准兼營電子支付業務，開啟悠遊卡電子票證支付業務之數位轉型。如今，相關業務「悠遊付」終於正式上線，代表使用者終於可以在手機中綁定數位版悠遊卡，開啟不一樣的行動支付體驗。

悠遊卡公司指出，電子支付「悠遊付」(EasyWallet)已經在 12 月 16日正式上線，首批邀請相關合作夥伴並將公開招募500名「悠遊先鋒」一起參與「悠遊付」的試營運，共同邁向無現金城市的關鍵一哩路。

悠遊卡公司於今年2月獲得金管會核准取得電子支付許可後，歷經10個月的努力，於 16 日正式推出悠遊卡公司電子支付「悠遊付」，未來除了原本悠遊卡的服務不變外，將透過「悠遊付」擴大服務層面，朝向以服務民眾的生活支付平台努力。

悠遊卡公司表示，「悠遊付」提供四大創新功能: (1)QR Code掃碼消費支付、收款、線上付款及轉帳。(2)透過「悠遊付」綁定悠遊卡，可透過「悠遊付」自動加值悠遊卡，並管理卡片資訊。(3)以「悠遊付」申辦虛擬台北卡會員身分、繳納臺北市自來水費、臺北市立聯合醫院醫療費及台北市停車費。(4)手機感應搭乘大眾運輸工具，包括雙北捷運、雙北公車、Youbike及淡海輕軌，都能透過感應支付，「嗶」一聲輕鬆搭乘。

「悠遊付」提供的掃碼轉帳、管理加值、感應乘車等創新功能將陸續由悠遊先鋒們率先體驗，計畫 2020 年第一季全面開放消費者使用。想優先體驗｢悠遊付」的創新支付功能嗎？請立即點擊以下連結即加入悠遊先鋒的行列。

(中時電子報)