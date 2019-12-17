貴州煤礦事故 14人死亡 17:172019/12/17 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 貴州省黔西南布依族苗族自治州委宣傳部證實，今日1時30分許，安龍縣廣隆煤礦發生一起煤與瓦斯突出事故。經初步核實，當班井下作業人員23人，7人安全升井。截至9時，經全力搜救，14人死亡，2人被困。 (旺報 ) #煤礦 #死亡 #事故 #瓦斯 #廣隆 也許您會感興趣 推薦閱讀 一家人搬進新家 當晚全都離奇身亡 21:092019/12/14 搜奇 板橋公寓凌晨惡火！67歲男住戶送醫後不治 04:432019/12/15 社會 交流道拿瓦斯槍比畫 莽男罰9000元 10:272019/12/15 社會 重啟核四不安全？原能會前高官點3關鍵 12:262019/12/15 生活 哈佛研究：牛奶喝超過480c.c. 死亡風險提高 14:442019/12/15 生活 伊朗鎮壓示威群眾 國際特赦組織：至少304死 12:172019/12/16 國際 孕婦、嬰兒死亡率雙創新高 衛福部推照護網一個都不能少 14:012019/12/16 生活 美軍中將暗示：大陸有星際艦隊 17:152019/12/16 軍事 台鐵普悠瑪補強進度 運安會：明年9月完成調查草案 13:452019/12/17 生活 貴州廣隆煤礦凌晨發生礦災 礦工14死2人受困 13:332019/12/17 兩岸 兩岸熱門新聞 陸002航母 今日海南成軍 - 兩岸 - 旺報 兩岸緊張 台生赴陸有增無減 - 焦點新聞 - 旺報 民進黨執政沒信心 投票班機不放行 - 兩岸要聞 - 中國時報 提升對空戰力 陸屬意12架蘇-57 - 焦點新聞 - 旺報 解讀中共黨政文件 顯現建軍指導 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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