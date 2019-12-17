貴州省黔西南布依族苗族自治州委宣傳部證實，今日1時30分許，安龍縣廣隆煤礦發生一起煤與瓦斯突出事故。經初步核實，當班井下作業人員23人，7人安全升井。截至9時，經全力搜救，14人死亡，2人被困。

(旺報 )