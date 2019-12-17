網紅波特王與蔡英文總統拍影片後，遭大陸合作廠商解約，綠營群起力挺波特王，但網友發現，民進黨高市議員黃文益今年5月才因高市觀光代言人一事罵過波特王，質疑他兩套標準；黃文益17日出面澄清，指尋找觀光代言人和總統去參訪公司是兩碼子事，不要因為顏色不同，就把兩件事混為一談。

黃文益說，昨天晚上有許多韓粉跑來灌爆他的臉書，說今年5月高雄市找波特王當觀光代言人的時候，他曾有不同的看法，如今卻改對波特王讚聲，質疑他和綠營兩套標準。

黃文益澄清說，城市代言人和總統去參訪一個公司，其實是兩碼子事，波特王的特色就是撩妹、講幹話，因此尋找城市代言人時，他當然以此標準來看待，質疑未來高市觀光定位就是撩妹嗎？因此當初提出質疑，希望市府慎選代言人。

他強調，蔡總統去拜訪波特王所屬的新創公司，這家公司裡並不是只有波特王，而是有其他的網紅，是由3、40位年輕朋友所組成一家公司，「只是或許因為波特王比較紅，所以他出來接待，也跟總統有些對話」。

黃文益說，如果韓國瑜去參訪任何一家網紅公司，他不會提出任何質疑，反面來說，如果蔡總統宣布說要找波特王來當中華民國的觀光代言人，他也會對總統提出質疑，為什麼我們的觀光代言人會是這樣的走向？

黃文益也不忘再次對波特王所屬的公司表達讚聲與支持，讚賞他們對待大陸合作廠商有氣度、不為金錢，也呼籲網友不要因為顏色不同，就把兩件事情要混為一談，企圖抹黑他當初所提出的一些言論建議。

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(中時 )