國民黨立委賴士葆昨天爆料，有公股行庫對貸款客戶表示 ，只要客戶對某些綠營候選人捐款，就可以調降貸款利率，但是八大公股董事長否認。與賴同競爭選區的蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄今嗆，拿出證據來，「敢不敢對賭，賭一百份漢堡。」

阮昭雄說，「大家應該吃不到我的漢堡，因為他沒證據」，賴士葆在他的選區掛九二共識，拼經濟，但賴是拼誰的經濟，台灣還是中華人民共和國的經濟？

民進黨今天召開記者會指賴士葆昨天爆料是「烏龍爆料」並要求拿出證據，阮昭雄這次與賴士葆同參選台北市第八選區（文山、南中正）指出，賴士葆不應躲在立委言論免責權下，「你的證據及陳情者在哪？請你公開，立院殿堂是你的造謠舞台嗎？難怪網路上說你是烏龍葆。」

他說，賴要不要對賭百份漢堡，他買一百份，若是拿不出證據，就要道歉；其實2017年賴的烏龍指控就不只一樁，例如交通部長賀陳旦部長走後門？質詢說閣揆林全院長罵陸客，後來也說沒證據，說考試院副院長李逸洋架空考試院長，最後也說是聽說，「近年來你問政品質讓我們大開眼界」，僅憑聽說跟報紙言論就指控，依照這個的邏輯，他也可以以此在台北市議會指控北市府公股的富邦銀行。

民進黨發言人、新北市議員何博文說，賴士葆長期在立院以財經專業漸長，看到多年前媒體報導令人非常遺憾，投資本來就有賺有賠，賴士葆竟然對中資背景香港恆瑞公司在台灣

在台灣投資失利後續不然認帳，去跟台灣四大行庫施壓，這太離譜。

他說，投資風險本來就要自評估，賴不但沒有幫台灣銀行要回這些款項，還幫中資用政治力協調，讓投資失利者不要繳尾款，「你是台灣立委還是中資立委，胳臂往外彎，還是要中資企業當靠山、吃到飽？」

民進黨發言人李晏榕表示，賴士葆「喬事葆」、「烏籠葆」還領千萬公帑，濫用言論免責權，到底接獲陳情人是誰等證據，調降利率等數字，都公開說明。

(中時 )