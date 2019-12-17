台中市長盧秀燕（右）17日主持市政會議，台中市副市長楊瓊瓔也照常列席。（盧金足攝）

台中市立委選舉第三選區（后里、潭子、大雅、神岡）戰況激烈，距離投票不到30天，台中市副市長楊瓊瓔是否要請辭或請假？楊瓊瓔17日在出席市政會議後受訪表示，現在關心的是109年度預算要在議會順利通過，「我心裡現在最重要的就是台中要更好」，無論她做任何的公職，一定都是在爭取地方建設，未來也會為我們的台中努力。

台中市會今天舉行定期會三讀會，審議109年預算如果順利通過，楊瓊瓔所關心的「109年度預算要在議會順利通過」，是否會在議程結束後對外說明決定，備受矚目。

楊瓊瓔至今不對「請辭」議題鬆口回應，對外傳今天是市議會大會議程最後一天，楊瓊瓔在市政會議後，對大批媒體追問動向與決定時，受訪表示，現在心繫是109年度預算要在議會順利通過，她特別再一次的感謝市議會，非常的感恩。

「我心裡現在最重要的就是台中要更好！」楊瓊瓔強調，無論她做任何的公職，一定都是在爭取地方建設，「未來我也會努力的為我們的台中，我們的鄉親繼續加油」。

楊瓊瓔說，她感謝大家的關心，對媒體的提問頻回「謝謝！關心！謝謝！」此外，對明天是立委抽韱日期，要不要親自去抽韱？她則笑著未多做回應。

(中時 )