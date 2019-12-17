深受青年學子們喜愛且熱烈期待的「高鐵營隊」，即將再度登場！「台灣高鐵2020寒假營隊」將於18日至26日開放網路報名，台灣高鐵（2633）表示，歡迎大專院校、高中職、國中及國小五、六年級同學踴躍報名，一同體驗飛速行駛的高鐵列車、探索鐵道文化新知，展開一趟兼具知性與趣味的高鐵之旅。

台灣高鐵表示，「台灣高鐵2020寒假營隊」分為大專組、高中職組、國中組及國小組，共四梯次，每梯次為期一天，一律採網路報名。高鐵公司將於12月27日以電腦抽籤方式決定錄取名單；每梯次正取30名，備取10名，並於12月30日在活動報名網頁公告錄取名單。

台灣高鐵自2008年起持續舉辦「高鐵營隊」，開辦至今廣受好評，並已成為每年寒、暑假最熱門的學生營隊之一。學員們將可搭乘高鐵列車，前往高鐵運務大樓及維修基地。而在基地中，更特別安排學員參觀平時難得一見的高鐵電車線及工程車，透過專業的介紹與導覽，讓學員們近距離觀察高鐵的營運與維修作業，進而了解在便利舒適的高鐵旅運服務背後，仰賴更是對安全文化的絕對堅持。

同時，學員們也將參觀位於桃園的「台灣高鐵探索館」，這是國內首創也是唯一的高速鐵路主題博物館，學員們可以透過館內先進的科技與互動裝置，一窺台灣及世界鐵路發展歷程，更能透過1:1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙以及許多珍貴的高鐵文物，輕鬆地了解精采的高鐵故事。歡迎青年學子把握機會，報名參加「高鐵營隊」，讓假期更加充實、更具意義。

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