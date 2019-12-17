世界經濟論壇（WEF）年度報告書今天指出，日本男女差距持續擴大，全球排名較去年的110名下滑11個名次，來到歷年最低的121名。日媒指出，再度凸顯日本政府政策成果乏善可陳。

日本放送協會（NHK）報導，世界經濟論壇每年會針對政治、經濟、教育及健康等4領域，調查全球各國的男女差距。

今天公布的2019年男女平等度排名報告書指出，冰島連續11年居首位，是男女差距最小的國家；第2名到第4名分別是挪威、芬蘭及瑞典，一如往年，北歐國家都名列前茅。

日本時事通信社報導，日本男女差距排名在先進國家中敬陪末座，且差距也較去年擴大，這再度凸顯出日本首相安倍晉三政府雖然在過去6年推動女性活躍政策，實際成果卻乏善可陳的情況。

今天公布的報告書共調查153國，日本跟過去一樣，男女在政治及經濟領域差距甚大，女性擔任國會議員及企業管理職等比率依然很低，讓日本整體排名較去年下滑11個名次，來到歷年最低的121名。

全球各國女性擔任下議院議員平均比率為25.2%，擔任部會首長（閣員）平均比率為21.2%，但在日本，女性擔任眾議院議員比率僅10.1%，擔任閣員比率更低到只有5.3%。

(中央社)