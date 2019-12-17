受到多重因素影響，大陸三大股市指數昨日全面上漲，截至收盤，上證指數報2984.39，直逼3000點關口，漲幅達0.56％；深證指數和創業板分別上漲1.54％和1.42％，均創下8個月以來新高，兩市合計成交6226億元（人民幣，下同）。專業人士表示，目前，量能有所放大，市場氛圍轉好，賺錢效應回升，多頭趨勢信號明顯，是積極做多的時間點。

從盤面看，昨日各業類股普遍上漲，科技股與券商股強勢領漲，在行業類股中，電子元件、航太、船舶製造等漲幅領先；另外，在概念板塊中，胎壓監測、無線充電等行業漲幅也排名前列。

備受各方關注的北向資金當日持續加倉，合計淨流入達22.56億元，其中，滬股通淨流入達3.17億元，深股通淨流入達19.39億元。

據進一步統計，截至本月16日，北上資金今年已累計淨流入達3186.58億元；值得注意的是，上個月14日以來，北上資金已連續23個交易日呈現淨流入態勢，累計淨流入達1164.43億元。業內人士普遍認為，北上資金淨流入無疑對A股反彈有提振作用。

從大盤本輪反彈看，上證指數自本月3日以來，10個交易日反彈幅度達108.58點，累計漲幅為3.78％。對此，巨豐投顧認為，市場整體情緒穩定，做多熱情逐步回升，市場階段性抬升是大勢所趨，滬指可能會衝過3000點，這個位置很重要，不過，3000點上方有多重的阻力，想要強勢突破比較難，除非有再次的利好提振，否則還有反覆的可能。

興業證券認為，外部環境較前期明顯改善，2020年經濟工作會議如期召開，穩字當頭、改革開放加速、流動性環境靈活適度、高端產業支撐新興產業和消費「雙升級」，大陸將迎來一輪長牛態勢。

(旺報 )