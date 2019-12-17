國民黨團批蔡假觀光之名 與網紅同框拚選舉 13:022019/12/17 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨立委許毓仁（左起）、王育敏、童惠珍、陳宜民17日舉行「總統淪網紅咖，假觀光拚選戰」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委許毓仁、王育敏、童惠珍、陳宜民17日舉行「總統淪網紅咖，假觀光拚選戰」記者會，質疑蔡英文總統假觀光之名找網紅合體同框，提高曝光率，能創造出多少觀光效益？追根究底，衹有成就蔡個人的總統選情，搶攻年輕人選票。 (中時 ) #觀光 #網紅 #總統 #合體 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜反守為攻 蔡英文露疲態 04:092019/12/13 論壇廣場 張善政嗆蔡 抗中保英救自己 04:092019/12/15 政治要聞 波特王大膽狂撩 蔡英文竟慌了拍桌 13:232019/12/15 政治 洪慈庸選情陷膠著 蔡英文連3周助選 18:212019/12/15 政治 蔡還在講話台下已走一半！從民進黨造勢看出致命傷 09:212019/12/16 政治 韓競辦舉蔡10大政見 批蔡政府像「渣男政府」用芭樂票騙票 13:472019/12/16 政治 喜樂島批小英：國家不是妳家 競選別裝成拚觀光 13:502019/12/16 政治 蔡玩網紅無底線 總統府淪道具 00:042019/12/17 政治 蔡玩網紅無底線 總統府淪道具 04:102019/12/17 政治要聞 毫無破綻？蘇煥智坦言蔡英文最大罩門是... 09:252019/12/17 政治 政治熱門新聞 將再度與韓合體直播？館長揭曉答案網暴動 - 政治 蓋牌效應沒了？沈富雄預言選舉結果 - 政治 獨／成政治打手？！國產署明地毯式開挖 李佳芬父砂石場 - 政治 門神打臉賴神！韓粉看到這大叫：天機已現 - 政治 他列韓國瑜13項政績 網瘋傳讚：大贏陳菊 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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