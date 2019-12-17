國民黨立委許毓仁、王育敏、童惠珍、陳宜民17日舉行「總統淪網紅咖，假觀光拚選戰」記者會，質疑蔡英文總統假觀光之名找網紅合體同框，提高曝光率，能創造出多少觀光效益？追根究底，衹有成就蔡個人的總統選情，搶攻年輕人選票。

(中時 )