元培醫事科技大學與製藥廠合作，明年首開製藥產學專班，以cGMP模擬工廠結合一年實習課程，讓學生畢業即獲得製藥相關認證，立刻可以進入藥廠工作，底薪通常不低於3萬元。

元培科大17日上午在台北市台大校友會館，由教育部技職司見證，與中國化學、健喬信元、濟生、寶齡富錦等4家製藥大廠簽訂合作協議，2020年開設製藥產學專班，吸收高中職校化工、食品、化妝等科系畢業生，以3年課程加1年實習，培養技職體系的製藥實務人才。

元培科大校長林志城表示，這個專業以日本培育「工業藥師」的概念，讓學生自高中職畢業後能夠進入「製藥專班」，學習製藥相關的學理與實作技能，並進入藥廠實習，直接就業。

元培科大生物製藥系助理教授劉家欣指出，國內在製藥這一塊的人才非常缺乏，元培除了開設專班，也正跟教育部技職司、勞工部推動「製藥工程技術士」證照制度，希望未來在製藥領域有合法、可資認證的證照制度。

劉家欣強調，製藥流程非常專業，產學專班不是培養研究型的藥學人才，而是務實的製藥製程專業，所以面向高中職相關科系學生，希望學生們有不同專業，成為綜合型人才，又具有製藥專業證照，提升製藥工程的專業性。等學生進入職場，有工作經驗之後，可以再繼續深造，走向藥學的不同面向。

(中時 )